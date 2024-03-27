Федрезерв завершил прошлый год с чистым убытком более 114 млрд долларов

Федеральная резервная система (ФРС) США завершила 2023 год с чистым убытком в 114,3 млрд долларов. Чистая прибыль учреждения по итогам 2022 года составила 58,8 млрд долларов.

Федеральная резервная система (ФРС) США завершила 2023 год с чистым убытком в 114,3 млрд долларов. Чистая прибыль учреждения по итогам 2022 года составила 58,8 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, в прошлом году процентные расходы ФРС по привлеченным от банков средствам составили 176,8 млрд долларов США (на 51,9% больше, чем годом ранее), а по операциям обратного репо - 104,3 млрд долларов США (+ 2,5 раза).

Процентный доход от облигаций Федрезерва составил 163,8 млрд долларов США.