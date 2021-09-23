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Федрезерв США объявил о сворачивании антикризисных мер

Федрезерв США объявил о сворачивании антикризисных мер Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 0-0,25% годовых, а также объявило о сворачивании антикризисных мер.
Финансы
23 сентября 2021 г. 14:06
Федрезерв США объявил о сворачивании антикризисных мер

Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 0-0,25% годовых, а также объявило о сворачивании антикризисных мер.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, которое прошло 21 -22 сентября.

Как отмечает Bloomberg, решение совпало с прогнозами участников рынка и аналитиков.

В Федрезерве заявили, что продолжат ежемесячно выкупать активы на общую сумму 120 млрд долларов США, в том числе US Treasuries на 80 млрд долларов и ипотечные бонды на 40 млрд долларов.

Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что 2-3 ноября ФРС объявит о старте свертывания программы количественного смягчения.

В ФРС заявили, что одной из ключевых целей своей работы ставит обеспечение ценовой стабильности. Цель, к которой стремится ФРС – инфляция на уровне 2% в год.

На заседании Федерального комитета по открытому рынку 22 сентября средний прогноз по инфляции до 2022 года вырос до 2,2% (июньский прогноз на следующий год был 2,1%). Ожидания на 2023 год остаются неизменными – 2,2%.

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Версия на азербайджанском языке FES böhran əleyhinə tədbirlərin həyata keçiriləcəyini bəyan edib

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