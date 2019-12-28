Федеральное авиационное управление США оштрафовало Lufthansa на $6,4 млн

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США назначило немецкой авиакомпании Lufthansa штраф в размере более 6,4 млн долларов, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ФАУ,.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, у компании было 30 дней на официальный ответ, срок истек в пятницу.

"Федеральное авиационное управление США назначает гражданский штраф в размере 6,428 млн долларов авиаперевозчику Deutsche Lufthansa AG <...> за предположительное выполнение почти 900 рейсов, которые не соответствуют федеральным авиационным правилам", - говорится в пресс-релизе.

ФАУ сообщает, что Lufthansa осуществляла полеты в аэропорты Сан-Диего и Филадельфии и из них, несмотря на отсутствие разрешения американского регулятора. Иностранные авиакомпании могут использовать для своих регулярных рейсов только аэропорты, которые перечислены в эксплуатационных спецификациях ФАУ.