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    ​Федеральная резервная система США повысила ставку до 0,25-0,5

    Базовая учетная ставка ФРС в последний раз повышалась в июне 2006 года

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США приняла решение о повышении ключевой ставки.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам очередного заседания повысил базовую процентную ставку на 0,25% годовых с рекордно низкого уровня в 0–0,25%.

    Таким образом, сейчас коридор составляет 0,25–0,5%.

    Как отмечается, последний раз повышение ставки произошло в 2006 году.

    Фондовый рынок США не оставил без внимания повышение ставки. В ожидании решения Федеральной резервной системы индекс Dow Jones укрепился на 57 пункта, а NASDAQ — на 10 пунктов.

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