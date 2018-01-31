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    FED сохранила ставку на уровне 1,25-1,5%

    Ставка может быть повышена уже при новом главе FED — Джероме Пауэлле

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (FED) США сегодня, 31 января, принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 1,25-1,5%.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении организации.

    «На фоне уже существующих и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции, комитет решил сохранить целевой интервал ставки ФРС на уровне 1,25-1,5%. Позиция по монетарной политике остается аккомодативной, что поддержит положительные тенденции на рынке труда и устойчивое возвращение к уровню инфляции в 2%», — говорится в сообщении.

    При этом ставка может быть повышена на следующем заседании, уже при новом главе FED — Джероме Пауэлле. 

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