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fDi: Столица Азербайджана на третьем месте среди городов по росту прямых инвестиций в 2023 году

fDi: Столица Азербайджана на третьем месте среди городов по росту прямых инвестиций в 2023 году Азербайджан занял третье место в списке "Самые быстрорастущие города с прямыми иностранными инвестициями в 2023 году".
Финансы
24 апреля 2024 г. 11:56
fDi: Столица Азербайджана на третьем месте среди городов по росту прямых инвестиций в 2023 году

Баку занял третье место в списке "Самые быстрорастущие города с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) в 2023 году".

Об этом Report передает со ссылкой на рейтинг по ПИИ, опубликованный fDi Intelligence.

"На третьем месте в списке - столица Азербайджана Баку, в которой в прошлом году было зарегистрировано самое большое количество проектов ПИИ с 2017 года. Помимо нескольких проектов в сфере логистики, есть планы инвестировать 211 млн долларов в завод по производству алюминиевых банок для напитков в Алятской свободной экономической зоне со стороны венгерской компании Hell Group", - говорится в отчете.

Лидером по росту ПИИ в 2023 году стала университетская клиника Мангейм на юго-западе Германии, где ряд существующих инвесторов, таких как фармацевтический гигант Roche, решили расширить свое присутствие.

Крайова, город, где расположено производство Ford в Румынии, занял второе место по росту ПИИ, в основном благодаря торговому центру стоимостью 125 млн евро компании NEPI Rockcastle, который привлек несколько магазинов розничной торговли иностранных брендов.

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Версия на английском языке Baku ranks third among fastest growing cities with FDI in 2023

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