Депутат: Для ММ установлены ограниченные нормы на командировочные расходы

Командировочные расходы Милли Меджлиса ограниченны.

Нормы на размер командировочных для Милли Меджлиса ограничены.

Как передает Report, об этом депутат Фазаил Агамалы сказал на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

"Из-за этого спикер парламента Сахиба Гафарова вынуждена совершать ограниченное количество зарубежных визитов", - отметил он.

Министр финансов Самир Шарифов, комментируя слова депутата, отметил, что идет работа по уточнению новых норм командировочных расходов.

"Действующие нормы приняты давно. Что касается командировочных расходов Милли Меджлиса, этот бюджет определил сам Милли Меджлис. Я так понимаю, что парламент к этому вопросу подошел довольно экономно, и приветствую этот шаг", - добавил министр.