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Фатих Джошкун: Необходимо внедрение новых технологий для выявления финансовых преступлений

Фатих Джошкун: Необходимо внедрение новых технологий для выявления финансовых преступлений
Финансы
3 декабря 2024 г. 18:12
Фатих Джошкун: Необходимо внедрение новых технологий для выявления финансовых преступлений

За минувшие четыре года объем штрафов (AML-санкций), применяемых против отмывания денег, увеличился в 5 раз.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор турецкой компании Sanction Scanner Фатих Джошкун на VIII Международном банковском форуме в Баку.

"Этот рост наглядно демонстрирует, насколько масштабна финансовая преступность", - отметил Джошкун.

Кроме того, он добавил, что существующие системы, используемые для выявления финансовых преступлений, устарели и в основном основаны на технологиях 15-20-летней давности.

"Эти системы способны выявить только 1-3% потенциальных проблем", - сказал гендиректор.

Руководитель компании подчеркнул необходимость внедрения новых технологий и создания эффективных систем контроля.

По его словам, ежегодно за счет финансовых преступлений в глобальную финансовую систему поступают незаконные средства в размере 3 трлн долларов США, что "приводит к серьезным потерям и подрыву доверия в финансовой системе".

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Версия на азербайджанском языке Fatih Çoşkun: "Maliyyə cinayətkarlığının aşkarlanması üçün yeni texnologiyaların tətbiqinə ehtiyac var"

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