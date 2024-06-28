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FATF внес в серый список Монако и Венесуэлу

FATF внес в серый список Монако и Венесуэлу Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла в так называемый серый список Монако и Венесуэлу.
Финансы
28 июня 2024 г. 13:30
FATF внес в серый список Монако и Венесуэлу

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла в так называемый серый список Монако и Венесуэлу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике, распространенном организацией.

"На состоявшейся пленарной сессии FATF в Сингапуре было принято решение внести Монако и Венесуэлу в список стран, подлежащих усиленному мониторингу (так называемый серый список)", - отмечается в сообщении.

Кроме того FATF поздравила Ямайку и Турцию с достижениями в реализации плана действий по устранению недостатков в борьбе с отмыванием денег.

"Эти две страны больше не будут объектом усиленного мониторинга со стороны FATF", - говорится в коммюнике.

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Версия на английском языке FATF adds Monaco and Venezuela to 'gray list'

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