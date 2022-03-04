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FATF усилит контроль за потоками денег из России из-за санкций

FATF усилит контроль за потоками денег из России из-за санкций Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF (Financial Action Task Force) обсуждает скоординированный подход к отслеживанию потоков капиталов из России в некоторые страны с целью ограничения ухода от санкций.
Финансы
4 марта 2022 г. 17:20
FATF усилит контроль за потоками денег из России из-за санкций

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF (Financial Action Task Force) обсуждает скоординированный подход к отслеживанию потоков капиталов из России в некоторые страны с целью ограничения ухода от санкций.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, этот вопрос обсуждался на пленарном заседании странами-членами FATF на этой неделе, и организация уже занимается его решением.

Речь, в частности, идет о дополнительном контроле ряда юрисдикций для обеспечения того, чтобы российский капитал не мог обойти санкции, отмечают источники.

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