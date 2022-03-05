FATF оставила Пакистан в своем сером списке еще на четыре месяца

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) оставила Пакистан еще на четыре месяца в своем сером списке, в который входят государства, не принимающие достаточных мер для борьбы с отмыванием денег и фин

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) оставила Пакистан еще на четыре месяца в своем сером списке, в который входят государства, не принимающие достаточных мер для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Участники завершившегося накануне пленарного заседания FATF в Париже заявили, что Пакистан выполнил большинство пунктов списков рекомендаций, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако ему предстоит отчитаться о выполнении оставшихся двух пунктов этих документов.

"Пакистан, несмотря на достигнутые успехи, должен выполнить оставшиеся два пункта, предусматривающие устранение остающихся недостатков в борьбе с финансовой поддержкой терроризма, после чего он будет исключен из серого списка FATF", - сказано в заявлении группы.

Данные пункты предусматривают проведение Пакистаном в предстоящие четыре месяца расследования и привлечение к суду бывших официальных лиц, виновных в финансировании терроризма, как этого требуют резолюции СБ ООН 1267 и 1373.