Фарид Османов: ЦБА разрабатывает условия для развития финансового сектора

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает специальные условия для расширения возможностей финансового сектора.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает специальные условия для расширения возможностей финансового сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Фарид Османов на панельной сессии "Правила открытого банкинга и API: обеспечение безопасного обмена данными и платежных инноваций" в рамках "Инновационного саммита InMerge" в Баку.

По словам Османова, эти условия принесут выгоду не только банкам, но и финансовому сектору в целом: "Поскольку ЦБА регулирует не только банковскую сферу, данные условия будут распространяться и на рынки страхования и капитала".

Гендиректор подчеркнул, что ЦБА стремится построить достаточно открытую и прозрачную систему.

Османов полагает, что на смену традиционному банкингу должен прийти открытый банкинг: "В то же время следует расширять финтех-рынок. В глобальном масштабе в системе открытого банкинга существуют различные направления. Регуляторы используют разные подходы. ЦБА намерен обеспечить расширение доступа коммерческих банков к финтехам. С 2021 года мы создали рабочую группу по открытому банкингу. Мы также пригласили экспертов из банков и финтех-компаний и попытались сформировать правила. Это зависит как от банков, так и от финтеха. Они должны предлагать продукты, способные привлечь больше клиентов".