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Фарид Гусейнов: Kapital Bank не планирует покупку какого-либо банка в стране или за рубежом

Фарид Гусейнов: Kapital Bank не планирует покупку какого-либо банка в стране или за рубежом ОАО Kapital Bank не планирует покупать депозитный портфель или акции единственного регионального банка Азербайджана ОАО Naxçıvan Bank.
Финансы
17 мая 2024 г. 11:15
Фарид Гусейнов: Kapital Bank не планирует покупку какого-либо банка в стране или за рубежом

ОАО Kapital Bank не планирует покупать депозитный портфель или акции единственного регионального банка Азербайджана ОАО Naxçıvan Bank.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Kapital Bank Фарид Гусейнов на пресс-конференции по финансовым итогам 2023 года.

Он отметил, что в целом в планы Kapital Bank не входит покупка какого-либо банка в стране или за рубежом.

"Объем кредитного портфеля, переданного из Naxçıvan Bank в Kapital Bank, составляет порядка 184 млн манатов. В структуре портфеля 84,5 млн манатов приходится на долю корпоративных, остальное - на долю некорпоративных кредитов", - добавил Ф.Гусейнов.

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Версия на английском языке Farid Huseynov: Kapital Bank not plan to buy any bank in Azerbaijan or abroad
Версия на азербайджанском языке Fərid Hüseynov: "Kapital Bank" Azərbaycanda və ya xaricdə heç bir bankı almağı planlaşdırmır"

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