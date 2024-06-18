Фарид Ахундов: Доходность рынка капитала Азербайджана может вырасти в 100 раз

Потенциал для роста доходности инвестиционных компаний на рынке капитала Азербайджана составляет 2,5 млрд манатов.

Потенциал для роста доходности инвестиционных компаний на рынке капитала Азербайджана составляет 2,5 млрд манатов.

Об этом сообщил Report председатель Наблюдательного совета Бакинской фондовой биржи (БФБ) Фарид Ахундов.

По его словам, в настоящее время 12 инвестиционных компаний, представленных на фондовом рынке страны, ежегодно зарабатывают в совокупности 25-30 млн манатов: "Однако в течение 10 лет этот показатель можно довести до 2,5 млрд манатов".

Для достижения этой цели в Стратегическом плане развития на 2024-2026 годы Бакинской фондовой биржи предусматривается содействие росту выпуска облигаций со стороны госпредприятий, повышение осведомленности о базе институциональных инвесторов в облигации, рынках капитала и инвестиционных продуктах, продвижение выпусков корпоративных облигаций, проведение образовательных мероприятий для индивидуальных инвесторов, проведение мероприятий, направленных на облегчение участия индивидуальных инвесторов на фондовом рынке.

Стратегией предусматривается увеличение финансирования государственного сектора через рынки капитала. При этом прогнозируемый потенциал роста объема облигаций составляет 1,3 млрд манатов. Потенциал участия институциональных инвесторов ожидается в течение трех лет на уровне 2,5 млрд манатов. Финансирование реального сектора через рынки капитала имеет потенциал роста объема корпоративных облигаций в 1,5 млрд манатов. Прогнозируемый потенциал индивидуальных инвесторов оценивается в 280 млн манатов. Объем инвестиций индивидуальных инвесторов от размещения акций предусматривается в размере 165 млн манатов, а обьем капитализации рынка акций частных предприятий - 500 млн манатов.