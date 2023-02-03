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ФАО: Мировые цены на продовольствие снизились десятый месяц подряд

ФАО: Мировые цены на продовольствие снизились десятый месяц подряд Мировые цены на продовольствие в январе снизились десятый месяц подряд по агрегированному индексу.
Финансы
3 февраля 2023 г. 13:52
ФАО: Мировые цены на продовольствие снизились десятый месяц подряд

Мировые цены на продовольствие в январе снизились десятый месяц подряд по агрегированному индексу.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"Среднее значение индекса продовольственных цен продолжило снижение десятый месяц подряд и в январе 2023 года составило 131,2 пункта, что на 1,1 пункта (0,8%) ниже его декабрьского уровня… Снижение значения индекса в январе было обусловлено сокращением значения индексов цен на растительные масла, молочную продукцию и сахар при относительно стабильных ценах на зерновые и мясо", - говорится в сообщении.

Так, индекс цен на растительное масло снизился по отношению к декабрю на 4,2 пункта, или на 2,9%, - до 140,4 пункта. Такое снижение стало результатом сокращения мировых цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла.

Индекс цен на сахар в январе снизился к декабрю на 1,3 пункта, или на 1,1%, - до 115,8 пункта. ФАО отмечает, что это связано главным образом с хорошим урожаем в Таиланде и благоприятными для развития посевов сахарного тростника погодными условиями, установившимися в ключевых районах выращивания этой культуры в Бразилии.

Индекс цен на молочную продукцию опустился к декабрю на 2 пункта, или на 1,4%, - до 136,2 пункта. Организация объясняет это сокращением мировых цен на сливочное масло и сухое молоко.

Остальные два субиндекса были стабильны, изменившись всего на 0,1 пункта к декабрю, или на 0,1%. Вниз - индекс на мясо, до 113,6 пункта, и такая динамика объясняется снижением мировых цен на мясо птицы, говядину и свинину; вверх - индекс на зерновые, до 147,4 пункта, и ФАО объясняет это ростом цен на кукурузу из-за засухи в Аргентине.

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