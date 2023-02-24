Фадия Саадах: В Азербайджане инвестиции в человеческий капитал вырастут на 1,7%

В Азербайджане в 2024-2050 гг. инвестиции в человеческий капитал вырастут в среднем на 1,7%.

В Азербайджане в 2024-2050 гг. инвестиции в человеческий капитал вырастут в среднем на 1,7%.

Как сообщает Report, об этом региональный директор Всемирного банка по развитию человеческого капитала в Европе и Центральной Азии Фадия Саадах сказала журналистам.

По ее мнению, в Азербайджане развитие инклюзивного динамичного общества произойдет благодаря человеческому капиталу.

"В Азербайджане в 2010-2020 гг. индекс человеческого капитала вырос с 50% до 58%. Этот рост произошел благодаря изменениям в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты", - отметила Ф.Саадах, добавив, что Азербайджан в последние годы значительно продвинулся вперед.

По словам регионального директора, 32% девушек в Азербайджане не получают образования и не работают: "Своими проектами мы должны увеличить эффективность в данной сфере".

Ф.Саадах отметила, что в Азербайджане граждане сами оплачивают 69% больничных расходов: "Это создает определенные трудности для лиц со слабым материальным положением. По сравнению со странами со средними доходами этот показатель в Азербайджане очень высок".