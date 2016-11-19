Facebook выкупит собственные акции на 6 млрд долларов США

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Совет директоров социальной сети Facebook одобрил выкуп собственных акций на общую сумму до 6 млрд долларов США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Программа обратного выкупа акций вступит в силу в первом квартале 2017 года и не будет иметь даты окончания.

"Данная программа осуществляется в рамках стратегии по распределению капитала в целях развития бизнеса в долгосрочной перспективе", - отмечается на сайте компании.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,7 млрд пользователей во всем мире.