Facebook не запустит Libra без одобрения всех регуляторов

Компания Facebook не станет запускать собственную криптовалюту Libra, пока не получит одобрение от всех американских регуляторов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном вступительном слове главы компании Марка Цукерберга к слушаниям, проходящим сегодня в комитете Палаты представителей Конгресса США по финансовым услугам.

"Мы хотим ясно дать понять: Facebook не будет участвовать в запуске платежной системы Libra где-либо в мире, пока все регуляторы США ее не одобрят. Мы поддерживаем задержку ее запуска, пока не будут полностью решены все вопросы, вызывающие опасения американских регуляторов", - говорится в заявлении.

При этом Цукерберг отметил, что отказ от инноваций приводит к ряду рисков, связанных, помимо прочего, с Китаем. "Пока мы обсуждаем эти вопросы, остальной мир не ждет. Китай быстро продвигается к запуску подобных идей в ближайшие месяцы", - подчеркнул он.

Цукерберг также пояснил, что управлять проектом Libra будет специально созданная Libra Association - коалиция из более чем 20 компаний и организаций.