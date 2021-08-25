Facebook и Netflix оштрафованы на 5,7 млн долларов

Южнокорейская комиссия по защите персональных данных оштрафовала компании Facebook и Netflix на 6,7 млрд вон (5,7 млн долларов США) за нарушение норм конфиденциальности.

Южнокорейская комиссия по защите персональных данных оштрафовала компании Facebook и Netflix на 6,7 млрд вон (5,7 млн долларов США) за нарушение норм конфиденциальности.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", основную часть штрафа заплатит Facebook — 6,46 млрд вон (5,5 млн долларов США), Netflix выплатит 220 млн вон (190 тыс. долларов США).

Регулятор счел, что компании собирали данные пользователей, а также передавали эти данные за пределы страны и предоставляли третьим сторонам без согласия пользователей. Теперь компании должны исправить соответствующие нарушения. Южнокорейский регулятор потребовал этого и от Google, при этом штраф корпорации назначен не был.