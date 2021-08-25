О нас
Report Georgia
Аудио новости

Facebook и Netflix оштрафованы на 5,7 млн долларов

Facebook и Netflix оштрафованы на 5,7 млн долларов Южнокорейская комиссия по защите персональных данных оштрафовала компании Facebook и Netflix на 6,7 млрд вон (5,7 млн долларов США) за нарушение норм конфиденциальности.
Финансы
25 августа 2021 г. 17:35
Facebook и Netflix оштрафованы на 5,7 млн долларов

Южнокорейская комиссия по защите персональных данных оштрафовала компании Facebook и Netflix на 6,7 млрд вон (5,7 млн долларов США) за нарушение норм конфиденциальности.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", основную часть штрафа заплатит Facebook — 6,46 млрд вон (5,5 млн долларов США), Netflix выплатит 220 млн вон (190 тыс. долларов США).

Регулятор счел, что компании собирали данные пользователей, а также передавали эти данные за пределы страны и предоставляли третьим сторонам без согласия пользователей. Теперь компании должны исправить соответствующие нарушения. Южнокорейский регулятор потребовал этого и от Google, при этом штраф корпорации назначен не был.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Facebook” 5,5 milyon dollar məbləğində cərimələnib

Экслюзивные новости

Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
24 августа 2021 г. 20:09
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
23 августа 2021 г. 16:47
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
21 августа 2021 г. 15:24
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
21 августа 2021 г. 13:35
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
20 августа 2021 г. 17:56
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
20 августа 2021 г. 17:47
В Азербайджане откажутся от магнитной полосы на платежных картах?
В Азербайджане откажутся от магнитной полосы на платежных картах?
20 августа 2021 г. 17:40
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
20 августа 2021 г. 17:05
Главный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
ФотоГлавный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
20 августа 2021 г. 16:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi