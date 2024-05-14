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Фабио Риччи: Италия стала важным поставщиком сельскохозяйственной техники в Азербайджан

Фабио Риччи: Италия стала важным поставщиком сельскохозяйственной техники в Азербайджан Италия стала 6-ом поставщиком сельскохозяйственной техники в Азербайджан после Турции, Китая, Беларуси, Франции т Германии) в 2023 году.
Финансы
14 мая 2024 г. 12:04
Фабио Риччи: Италия стала важным поставщиком сельскохозяйственной техники в Азербайджан

Италия на шестом место по поставкам сельскохозяйственной техники в Азербайджан после Турции, Китая, Беларуси, Франции и Германии) в 2023 году.

Как передает Report, об этом в ходе проведения азербайджано-итальянского форума заявил заместитель генерального директора итальянской Ассоциации производителей сельскохозяйственной техники Фабио Риччи.

По его словам, Италия в прошлом году поставили в Азербайджан технику на сумму 146,7 млн евро, что на 1,9% выше показателя 2022 года.

"Мы готовы обеспечить спрос Азербайджана в необходимых видах сельскохозяйственной техники", - сказал он.

Также Риччи пригласил компании из Азербайджана участвовать в сельскохозяйственной выставке в Болонье, которая пройдет 6-10 ноября 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Fabio Riççi: "İtaliya Azərbaycana kənd təsərrüfatı texnikasının mühüm tədarükçüsünə çevrilib"
Версия на английском языке Fabio Ricci: Italy has become an important supplier of agricultural machinery to Azerbaijan

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