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Ежегодное собрание АБР будет проведено в Грузии в 2024 году

Ежегодное собрание АБР будет проведено в Грузии в 2024 году Ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР) пройдет в Грузии 2-5 мая следующего года.
Финансы
4 ноября 2023 г. 10:23
Ежегодное собрание АБР будет проведено в Грузии в 2024 году

Ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР) пройдет в Грузии 2-5 мая следующего года.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении администрации правительства.

Организационные вопросы обсудили на совещании в аппарате правительства под председательством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Собрание АБР пройдет в Грузии впервые.

В 57-м ежегодном форуме примут участие около 4 тыс. участников - делегации 68 стран-членов, представители международных финансовых институтов, частного сектора, гражданского общества.

АБР сотрудничает с Грузией с 2007 года. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных банком стране, составляет 3,9 млрд долларов.

Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.

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