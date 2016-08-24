Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ ОАО Expressbank увеличил комиссию за конвертацию. Об этом сообщили Report в банке.

По информации, с 25 августа комиссия за конвертацию средств по манатным картам Expressbank устанавливается в размере 4%. В настоящее время комиссия составляет 2%.

В то же время банк отменил комиссию за конвертацию средств по валютным картам (2%). Отныне данные операции будут проводиться по текущему курсу Центробанка.

Напомним, что Expressbank был основан в 1989 году под названием Azerneqliyyatbank. С 2010 года банк продолжил деятельность под новым брендом Expressbank. Уставный капитал банка составляет 137 256 651 манат. Эта сумма сложилась на основе 372 282 акций с номинальной стоимостью 368,69 маната каждая. Акционерами банка являются Хикмет Хаммадов (25%), Хафиз Сеидов (17%), остальные 58% принадлежат двум юридическим лицам.