Expressbank ускорил процесс выдачи потребительских кредитов

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Один из ведущих банков Азербайджана - Expressbank,заботясь об удобстве своих клиентов, стал первым банком который начал сотрудничество с Центром развития электронного правительства.( E-gov). Это позволило ему уже с 15 февраля текущего года ускорить процесс обслуживания физических лиц.

Инициированный со стороны E-gov , проект ASAN Finance, нацелен на полный перевод отношений между финансовыми институтами и гражданами на цифровой формат.

Стремясь повысить скорость и эффективность оказываемых услуг,Expressbank,стал первым банком в стране, внедрившим проект ASAN Finance в сферу выдачи потребительских кредитов, чтопозволило обеспечить клиентов более оперативным обслуживанием.

По словам, заместителя директора Департамента розничных банковскихуслуг Фарида Салахова, отныне, физические лица смогут оформлять кредит с предъявлением меньшего набора документов.

«Мы, как банк, присоединившись к проекту ASAN Finance, ускорили и облегчили процесс обслуживания наших клиентов. Благодаря уменьшению временных и ресурсных затрат, сейчас, клиенты могут оформить кредит наличными за 20 минут.»

«Вся необходимая информация, для быстройвыдачи наличных кредитов, предоставляется банку Центром развития электронного правительства, в полностью безопасном и автоматическом режиме. Expressbank является первым банком в Азербайджане, который присоединился к проекту и начал его практическую реализацию.»

Банк также сотрудничает с Центром развития электронного правительства для упрощения процесса открытия счетов для юридических лиц. В ближайшее время возможности, созданные для физических лиц, будут доступны и для юридических.

По результатам 2018 года количество обслуживающихся физических лиц в Expressbank-е увеличилось на 23%, а юридических лиц - на 42%. Одним из факторов, оказавшим влияние на рост количества клиентовстало постоянное стремление банка, в направлении автоматизации и ускорения процессов клиентского обслуживания..

Сеть обслуживания Expressbank-a состоит из 15 филиалов. 9 из них расположены в Баку и Сумгайыте, а 6 в Гяндже, Мингячевире, Барде, Гусаре, Хачмазе и Ширване. Банк имеет более 70 банкоматов, более 5000 POS-терминалов и около 700 платежных терминалов Expresspay по всей стране.

Для получения подробной информации о банковских услугах, обращайтесь в информационный Центр по номеру 132, на сайт www.expressbank.az или официальные страницы Банка в социальных сетях.