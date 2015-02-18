​Expressbank начал новую кредитную акцию

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Expressbank проводит льготную кредитную акцию для клиентов, отмечающих день рождения. Если клиент обратился в банк в месяц своего дня рождения, то ему предоставляется скидка на банковскую комиссию по потребительским кредитам в размере его возраста, и карта Visa Gold в подарок.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, при выборе клиентом продукта ExpressCard, кроме скидки клиенту выдается банковская карта на основе Visa Gold.

Следует отметить, что Expressbank предлагает различные виды кредитов (для микро- и малого бизнеса, ипотечные кредиты, кредиты на покупку автомобиля, кредиты для работников образования и медицины, для работников государственных учреждений, кредиты на ремонт и другие потребительские кредиты).

Сеть обслуживания клиентов Expressbank состоит из 17 филиалов, из них 12 находятся в Баку и в Сумгаите, а 5 - в городах Гянджа, Мингечевир, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть банка насчитывает около 90 банкоматов, около 5000 РОS-терминалов и около 180 платежных терминалов ExpressPay по стране.