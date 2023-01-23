Еврозона сможет избежать рецессии в 2023 году

Еврозона не столкнется с рецессией в 2023 году, вместо этого ее экономика вырастет на 0,1%.

Еврозона не столкнется с рецессией в 2023 году, вместо этого ее экономика вырастет на 0,1%.

Как передает Report , об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Consensus Economics.

Согласно опросу, проведенному компанией среди экономистов, снижение цен на энергоресурсы, меры поддержки со стороны правительств в Европе и отмена коронавирусных ограничений в Китае станут основными факторами, которые поспособствуют росту мировой экономики.

Издание напомнило, что еще месяц назад эксперты были пессимистично настроены относительно экономических перспектив еврозоны в 2023 году, однако теперь они пересмотрели свои предыдущие прогнозы.

"Угроза страшного энергетического кризиса отступает, а инфляция снижается быстрее, чем ожидалось", - заявила аналитик инвестиционной компании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

В свою очередь экономист крупнейшего швейцарского банка UBS Анна Титарева отметила, что вероятность рецессии в еврозоне теперь оценивается в 30% по сравнению с 90% летом прошлого года.