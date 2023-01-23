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Еврозона сможет избежать рецессии в 2023 году

Еврозона сможет избежать рецессии в 2023 году Еврозона не столкнется с рецессией в 2023 году, вместо этого ее экономика вырастет на 0,1%.
Финансы
23 января 2023 г. 01:52
Еврозона сможет избежать рецессии в 2023 году

Еврозона не столкнется с рецессией в 2023 году, вместо этого ее экономика вырастет на 0,1%.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Consensus Economics.

Согласно опросу, проведенному компанией среди экономистов, снижение цен на энергоресурсы, меры поддержки со стороны правительств в Европе и отмена коронавирусных ограничений в Китае станут основными факторами, которые поспособствуют росту мировой экономики.

Издание напомнило, что еще месяц назад эксперты были пессимистично настроены относительно экономических перспектив еврозоны в 2023 году, однако теперь они пересмотрели свои предыдущие прогнозы.

"Угроза страшного энергетического кризиса отступает, а инфляция снижается быстрее, чем ожидалось", - заявила аналитик инвестиционной компании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

В свою очередь экономист крупнейшего швейцарского банка UBS Анна Титарева отметила, что вероятность рецессии в еврозоне теперь оценивается в 30% по сравнению с 90% летом прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке “Financial Times”: Avrozona 2023-cü ildə tənəzzüllə üzləşməyəcək

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