Евростат: Число банкротств компаний во II квартале 2023 года выросло на 8,4%

В Евросоюзе во втором квартале 2023 года зафиксировано рекордное число заявлений компаний о банкротстве.
Как передает Report, об этом сообщило в четверг агентство Евростат.
"По сравнению с предыдущим кварталом число банкротств выросло на 8,4%, достигнув самого высокого уровня с начала сбора данных в 2015 году", - говорится в пресс-релизе европейского статуправления.
Что касается регистрации новых компаний, то после роста в 2% в первом квартале текущего года, во втором квартале этот показатель снизился на 0,6%.