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Евростат: Число банкротств компаний во II квартале 2023 года выросло на 8,4%

Евростат: Число банкротств компаний во II квартале 2023 года выросло на 8,4% В Евросоюзе во втором квартале 2023 года зафиксировано рекордное число заявлений компаний о банкротстве.
Финансы
17 августа 2023 г. 17:58
Евростат: Число банкротств компаний во II квартале 2023 года выросло на 8,4%

В Евросоюзе во втором квартале 2023 года зафиксировано рекордное число заявлений компаний о банкротстве.

Как передает Report, об этом сообщило в четверг агентство Евростат.

"По сравнению с предыдущим кварталом число банкротств выросло на 8,4%, достигнув самого высокого уровня с начала сбора данных в 2015 году", - говорится в пресс-релизе европейского статуправления.

Что касается регистрации новых компаний, то после роста в 2% в первом квартале текущего года, во втором квартале этот показатель снизился на 0,6%.

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