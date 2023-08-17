Евростат: Число банкротств компаний во II квартале 2023 года выросло на 8,4%

В Евросоюзе во втором квартале 2023 года зафиксировано рекордное число заявлений компаний о банкротстве.

В Евросоюзе во втором квартале 2023 года зафиксировано рекордное число заявлений компаний о банкротстве.

Как передает Report, об этом сообщило в четверг агентство Евростат.

"По сравнению с предыдущим кварталом число банкротств выросло на 8,4%, достигнув самого высокого уровня с начала сбора данных в 2015 году", - говорится в пресс-релизе европейского статуправления.

Что касается регистрации новых компаний, то после роста в 2% в первом квартале текущего года, во втором квартале этот показатель снизился на 0,6%.