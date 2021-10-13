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Евросоюз выпустил "зеленые" бонды на 12 млрд евро

Евросоюз выпустил "зеленые" бонды на 12 млрд евро Европейская комиссия (ЕК) провела первую эмиссию 15-летних "зеленых" облигаций объемом 12 млрд евро.
Финансы
13 октября 2021 г. 19:53
Евросоюз выпустил зеленые бонды на 12 млрд евро

Европейская комиссия (ЕК) провела первую эмиссию 15-летних "зеленых" облигаций объемом 12 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Книга заявок на 15-летние "зеленые" облигации со сроком погашения до 4 февраля 2037 года была переподписана в 11 раз, превысив 135 млрд евро. Широкий круг инвесторов выразил заинтересованность в таких облигациях", - указано в сообщении ЕК.

В Еврокомиссии отметили, что общий объем "зеленых" облигаций достигнет 250 млрд евро до конца 2026 года и сделает ЕС крупнейшим эмитентом "зеленых" облигаций в мире.

Ранее Еврокомиссия одобрила механизм функционирования "зеленых" облигаций. Он должен гарантировать, что привлеченные средства будут направлены на "зеленые" проекты, и ЕК будет отчитываться об их влиянии на окружающую среду.

Напомним, что в июле Еврокомиссия презентовала стратегию устойчивого финансирования для борьбы с изменением климата, Европейский стандарт "зеленых" облигаций, а также приняла делегированный регламент относительно раскрытия финансовыми и нефинансовыми компаниями информации о степени стабильности их деятельности.

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