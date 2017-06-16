Евросоюз выделил Греции кредит в 8,5 млн евро

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Европейский механизм стабильности (ESM), который предназначен для поддержания кризисных стран еврозоны, выделил Греции новый субтранш кредита в начале июля. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава ESM Клаус Реглинг.

Новый транш кредита для Афин от Европейского механизма стабильности (ESM) составит 8,5 млрд евро – такое решение принял совет министров финансов стран еврозоны 15 июня. Однако сумма будет дана частями.

"Первое перечисление из этого транша будет произведено в начале июля и составит 7,7 млрд евро, остальные 0,8 млрд евро переведут Греции "после лета" при выполнении Афинами определенных условий", - сказал Реглинг.

С начала третьей программы финансовой помощи в августе 2015 года ESM перечислил Греции 31,7 млрд евро. Общий объем программы может составить до 86 млрд евро кредитов.

Это решение привело к незначительному росту курса евро - до 1,1155 доллара.