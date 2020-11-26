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Евросоюз грозится выйти из переговоров по Brexit

Евросоюз грозится выйти из переговоров по Brexit До конца переходного периода осталось 36 дней
Финансы
26 ноября 2020 г. 10:34
Евросоюз грозится выйти из переговоров по Brexit

Главный переговорщик Евросоюза по вопросам выхода Британии из объединения Мишель Барнье предупредил своего британского коллегу Дэвида Фроста, что если не будет достигнут серьезный сдвиг в переговорах на Даунинг-стрит в течение следующих 48 часов, то он откажется от участия в переговорах по Brexit в Лондоне, которые намечены на ближайшие выходные (28-29 ноября).

Как передает Report, об этом сообщает издание Guardian.

Поясняется, что Барнье сделал это заявление в ходе видеоконференции с Фростом.

Дальнейшие переговоры, по мнению представителя ЕС, будут бессмысленными, если Великобритания окажется не готовой к компромиссу по нерешенным вопросам.

Издание пишет, что в случае, если Барнье действительно откажется от продолжения дискуссии, это станет самым опасным моментом для напряженных, тянущихся уже не первый год переговоров, так как до конца переходного периода осталось только 36 дней.

По мнению экспертов, Брюссель считает, что этот шаг Барнье заставит премьер-министра Британии Бориса Джонсона дать Фросту новые инструкции по течению переговоров.

При этом, поясняют аналитики, это заявление может вдохновить высокопоставленных деятелей из партии тори: они считают, что отсутствие сделки — лучший результат для Лондона. По их мнению, страна вполне может обойтись без заключения торгового соглашения.

Напомним, что переговорный процесс в реальном режиме был остановлен после того, как у одного из членов переговорной группы от Евросоюза нашли коронавирус. Ожидается, что Барнье выйдет из карантина в четверг вечером, 26 ноября. Политик должен отправиться в Лондон в пятницу в случае, если получит отрицательный результат теста на COVID-19.

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Версия на английском языке EU threatens to pull out of Brexit talks

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