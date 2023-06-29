Евросоюз готовится к запуску цифрового евро

Европейский союз подготовил правовую базу для выпуска цифрового евро.

Европейский союз подготовил правовую базу для выпуска цифрового евро.

Как передает Report, об этом сообщает турецкая Dünya.

Электронная валюта станет альтернативным платежным решение по всей Европе как для юрлиц, так и для физлиц. Физическим лицам базовые услуги по проведению цифровых платежей в евро будут предоставлены бесплатно.

Цифровой евро сможет также функционировать как электронный кошелек.

ЕЦБ будет эмитентом этой валюты, поэтому он сможет гарантировать надежность, ценность, стабильность и репутацию цифрового евро, а также возможность его обмена на наличные деньги. Коммерческие компании должны будут принимать цифровой евро. Так как на первом этапе стоимость новой инфраструктуры будет высокой, в отношении очень мелких торговцев в течение некоторого времени будет действовать исключение.

Физические и юридические лица смогут расплачиваться цифровыми евро в любое время и в любом месте в еврозоне. Электронную валюту можно будет использовать для интернет-платежей, а там, где нет подключения к интернету, - для совершения оплаты с устройства на устройство.

Предполагается, что цифровой евро обеспечит такой же уровень конфиденциальности данных, как и существующие цифровые платежные инструменты. Цифровые платежи можно будет совершать без предоставления личных данных.

Доступ к цифровым евро будет обеспечиваться банками ЕС и другими поставщиками платежных услуг. Люди, не имеющие банковских счетов, смогут получить электронные деньги, открыв счет в почтовом отделении или другой государственной организации.

Законодательное предложение Еврокомиссии уже представлено на рассмотрение Европарламента и государств-членов. Окончательное решение о том, когда будет выпущен цифровой евро, примет ЕЦБ. Ожидается, что этап изучения, начатый ЕЦБ два года назад, завершится в октябре текущего года.