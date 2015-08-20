​Европейский стабилизационный механизм перевел Греции 13 млрд. долларов США

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ) перевел Греции первый льготный кредит в рамках третьей международной программы помощи в размере 13 млрд. евро, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Эти деньги, в частности, позволят Афинам в срок расплатиться с Европейским центральным банком, которому Греция до конца дня должна выплатить 3,2 млрд. евро.

"Перевод 13 млрд. евро осуществлен, еще 10 млрд. из первого транша помощи будут зарезервированы на отдельном счету для нужд рекапитализации банков Греции", - сообщила пресс-служба фонда.

Еще 3 млрд. евро в рамках первого транша, суммарным объемом в 26 млрд. евро будут выплачены до октября.