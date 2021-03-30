Европейский регулятор оштрафовал Moody`s на 3,7 млн евро

Агентство допускало эти нарушения с 2013 по 2017 год

Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) оштрафовало на общую сумму 3,7 млн евро пять подразделений международного рейтингового агентства Moody`s.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", компания была оштрафована за непреднамеренное нарушение правил ЕС, которые запрещают агентствам публиковать рейтинги компаний, в которых агентство удерживает долю от 10% акционерного капитала или в совете директоров которых у агентства есть свой представитель.

По словам регулятора, агентство допускало эти нарушения с 2013 по 2017 год. Самый крупный штраф был выписан британскому филиалу Moody`s — 2,735 млн евро. Германское подразделение оштрафовано ESMA на 340 тыс. евро, французское — на 280 тыс. евро и, наконец, итальянское и испанское — на 174 тыс. евро каждое.

Два года назад за допущение конфликта интересов ESMA оштрафовало три дочерние компании другого международного рейтингового агентства — Fitch. Тогда общая сумма штрафа составила 5,1 млн евро.