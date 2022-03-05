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Европейский инвестбанк предоставит Украине 668 млн евро финансовой помощи

Европейский инвестбанк предоставит Украине 668 млн евро финансовой помощи Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил финансовую поддержку для Украины в размере 668 млн евро, которая может быть выделена в ближайшие дни.
Финансы
5 марта 2022 г. 09:47
Европейский инвестбанк предоставит Украине 668 млн евро финансовой помощи

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил финансовую поддержку для Украины в размере 668 млн евро, которая может быть выделена в ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении организации.

"Эти средства помогут украинским властям удовлетворить самые насущные финансовые потребности, в том числе закупить продукты питания, медикаменты и топливо для своих граждан. Немедленная поддержка будет доступна в течение нескольких дней. ЕИБ выделит средства, доступные в рамках двух кредитов ЕИБ, которые изначально были предоставлены для поддержки малого и среднего бизнеса и сельскохозяйственного сектора в Украине",— сказано в заявлении.

3 марта Евросоюз утвердил меморандум о предоставлении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Ранее пакет финансовой помощи Украине в размере 3 млрд долларов предоставил Всемирный банк. Заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине намечено на 7 марта.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İnvestisiya Bankı Ukraynaya 668 milyon avro yardım edəcək
Версия на английском языке EIB Board approves 668M euros immediate financial support to Ukraine

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