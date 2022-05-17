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Европейский инвестбанк назвал приоритетные сферы сотрудничества с Азербайджаном

Европейский инвестбанк назвал приоритетные сферы сотрудничества с Азербайджаном Для Азербайджана важно развивать сельское хозяйство, цифровизацию, зеленую энергетику и многие другие сферы, что также является приоритетом для Европейского инвестиционного банка.
Финансы
17 мая 2022 г. 17:24
Европейский инвестбанк назвал приоритетные сферы сотрудничества с Азербайджаном

Для Азербайджана важно развивать сельское хозяйство, цифровизацию, зеленую энергетику и многие другие сферы, что также является приоритетом для Европейского инвестиционного банка.

Как передает Report, об этом заявил глава Регионального представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на Южном Кавказе Мацей Чура на бизнес форуме ЕС-Азербайджан.

М. Чура отметил важность проведения бизнес форумов в подобном формате, добавив, что такие мероприятия помогают лучше узнать возможности и потребности Азербайджана.

Глава регионального представительства Европейского инвестбанка также подчеркнул необходимость уменьшения негативного влияния на климат, добавив, что этот аспект учитывается во всех проектах банка.

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