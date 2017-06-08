Европейский центробанк сохранил ключевую ставку стабильной

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на сегодняшнем заседании сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка - 0,25%.

В ЕЦБ заявили, что ставки еще некоторое время останутся на этом уровне. Регулятор в этот раз не озвучил мнение о том, что при необходимости процентные ставки могут быть снижены.

Банк также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения на уровне 60 млрд евро.