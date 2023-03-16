О нас

Европейский центробанк понизил прогноз по годовой инфляции

Европейский центробанк понизил прогноз по годовой инфляции Европейский центробанк (ЕЦБ) понизил прогноз годовой инфляции по итогам 2023 года до 5,3% с 6,3%.
Финансы
16 марта 2023 г. 17:31
Европейский центробанк понизил прогноз по годовой инфляции

Европейский центробанк (ЕЦБ) понизил прогноз годовой инфляции по итогам 2023 года до 5,3% с 6,3%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.

Согласно прогнозам, инфляция в 2024 году ожидается на уровне 2,9%, в 205 году - 2,1%. При этом в заявлении банка отмечается, что эти прогнозы делались еще в начале марта, до недавних потрясений на финансовых рынках.

"Эта напряженность выливается в дополнительную неопределенность в отношении базовых оценок инфляции и экономического роста", - говорится в заявлении ЕЦБ.

ЕЦБ активно поднимает учетные ставки для борьбы с инфляцией, которая в последние месяцы хотя и несколько замедлилась, но все еще остается высокой для ЕС - 8,5%. Максимальный уровень инфляции в еврозоне был зафиксирован в октябре прошлого года - 10,6%.

Регулятор также повысил прогноз роста ВВП еврозоны в 2023 году до 1%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa Mərkəzi Bankı illik inflyasiya proqnozunu aşağı salıb

Другие новости из категории

7 инвесторов проявили интерес к облигациям НБКО FİNKA Azərbaycan
7 инвесторов проявили интерес к облигациям НБКО "FİNKA Azərbaycan"
16 марта 2023 г. 17:40
Правительство Швейцарии проведет экстренное совещание по Credit Suisse
Правительство Швейцарии проведет экстренное совещание по Credit Suisse
16 марта 2023 г. 17:38
ЕЦБ повысил базовую ставку до 3,5%
ЕЦБ повысил базовую ставку до 3,5%
16 марта 2023 г. 17:21
НКО Kredaqro завершил прошлый год с прибылью
НКО Kredaqro завершил прошлый год с прибылью
16 марта 2023 г. 16:01
ЦБА: Банки ждут смягчения стандартов по потребительским кредитам
ЦБА: Банки ждут смягчения стандартов по потребительским кредитам
16 марта 2023 г. 15:20
MONEYVAL завершил V раунд оценки Азербайджана
MONEYVAL завершил V раунд оценки Азербайджана
16 марта 2023 г. 13:21
Курс турецкой лиры рекордно обвалился
Курс турецкой лиры рекордно обвалился
16 марта 2023 г. 13:13
Банки Азербайджана прогнозируют рост спроса на бизнес-кредиты
Банки Азербайджана прогнозируют рост спроса на бизнес-кредиты
16 марта 2023 г. 12:43
Дочерняя компания SOCAR сокращает уставный капитал
Дочерняя компания SOCAR сокращает уставный капитал
16 марта 2023 г. 11:12
Goldman Sachs ожидает рецессию в США после краха Silicon Valley Bank
Goldman Sachs ожидает рецессию в США после краха Silicon Valley Bank
16 марта 2023 г. 10:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi