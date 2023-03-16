Европейский центробанк понизил прогноз по годовой инфляции

Европейский центробанк (ЕЦБ) понизил прогноз годовой инфляции по итогам 2023 года до 5,3% с 6,3%.

Европейский центробанк (ЕЦБ) понизил прогноз годовой инфляции по итогам 2023 года до 5,3% с 6,3%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.

Согласно прогнозам, инфляция в 2024 году ожидается на уровне 2,9%, в 205 году - 2,1%. При этом в заявлении банка отмечается, что эти прогнозы делались еще в начале марта, до недавних потрясений на финансовых рынках.

"Эта напряженность выливается в дополнительную неопределенность в отношении базовых оценок инфляции и экономического роста", - говорится в заявлении ЕЦБ.

ЕЦБ активно поднимает учетные ставки для борьбы с инфляцией, которая в последние месяцы хотя и несколько замедлилась, но все еще остается высокой для ЕС - 8,5%. Максимальный уровень инфляции в еврозоне был зафиксирован в октябре прошлого года - 10,6%.

Регулятор также повысил прогноз роста ВВП еврозоны в 2023 году до 1%.