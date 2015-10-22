​Европейский центральный банк принял решение о снижении курса евро

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ На прошедшем сегодня очередном заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ) председатель банка Марио Драги объявил о решении продлить монетарную экспансию.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, ЕЦБ принял решение о продлении до сентября будущего года и в последующий период утвержденную в январе этого года программу о выкупе активов в объеме 1 трлн. евро (1,25 трлн. долларов).

По словам М.Драги, существует риск еще большего падения инфляции, которая в краткосрочной перспективе сохранится на очень низком уровне. ЕЦБ ожидает некоторого повышения цен на нефть в ближайшие годы, в то же время прогнозирует риски замедления экономики Еврозоны.

После заявления М.Драги ожидания повышения ликвидности в Еврозоне стали причиной падения евро. Евро снизилось по отношению к доллару на 1,3% - до уровня 1,1190. С началом повышения учетных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) прогнозируется еще большее укрепление доллара по отношению к евро.

Аналитическая группа Report прогнозирует ослабление евро в свете последних заявлений и приближение его к паритету с долларом.