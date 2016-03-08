​Европейский центральный банк обнародует новые решения на заседании 10 марта

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ На очередном заседании Европейского центрального банка 10 марта ожидается принятие важных решений, которые повлияют на будущее евро.

Как сообщает Report, слабые показатели инфляции в Еврозоне, замедление темпов роста ВВП вынуждают Центробанк действовать более активно. Так, на декабрьском заседании банк снизил процентные ставки по депозитам до -0,3%. Несмотря на это, не только не был достигнут экономический рост, но и в феврале в Еврозоне зафиксирована дефляция на уровне 0,2%. После декабрьского заседания евро укрепился на 4%.

На мартовском заседании инвесторы прогнозируют снижение Центробанком ставок по депозитам, а также увеличение монетарной экспансии на 20-25% - до 75 млн. евро (83 млн. долларов). В этом случае на глобальном валютном рынке евро ослабнет и курс USD/EUR первоначально достигнет 1,06. В случае если депозитные ставки снизятся на 10 пунктов или сохранятся на прежнем уровне, а объем монетарной экспансии не будет увеличен, курс вырастет до 1,15 USD/EUR.