О нас

Европейский биржевой индекс вырос до рекордных значений

Европейский биржевой индекс вырос до рекордных значений Биржевой индекс Stoxx 600, включающий в себя акции 600 крупнейших компаний ЕС и Великобритании, вырос до рекордных значений в 555,42 пункта за счет увеличения стоимости акций оборонных предприятий.
Финансы
18 февраля 2025 г. 14:40
Европейский биржевой индекс вырос до рекордных значений

Биржевой индекс Stoxx 600, включающий в себя акции 600 крупнейших компаний ЕС и Великобритании, вырос до рекордных значений в 555,42 пункта за счет увеличения стоимости акций оборонных предприятий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Как отмечают аналитики агентства, рост акций оборонных предприятий связан с новостями об увеличении расходов ЕС на закупку новых вооружений и с заявлением председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что инвестиции в оборону могут вывести из-под действия ограничений на государственные расходы стран ЕС.

В понедельник акции производителей вооружений выросли на 4,6%, что стало самым большим однодневным приростом стоимости с февраля 2022 года, во вторник акции прибавили еще 1%.

Акции итальянского концерна Leonardo сегодня выросли на 1,4%, шведского Saab AB - на 1%, британского BAE Systems - на 0,5%. Немецкий Thyssenkrupp, специализирующийся на производстве стали и станков, а также на судостроении, в понедельник прибавил 20% в стоимости акций, во вторник - еще на 2%.

Общий рост индекса Stoxx 600 мог бы быть еще более существенным, если бы не одновременное падение акций европейского IT-сектора, отмечает Reuters. В частности, акции французской корпорации Capgemini упали на 6,2% за один день.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Геополитика доказывает - Транскаспийский маршрут экспорта нефти для Казахстана необходим
Эксперт: Геополитика доказывает - Транскаспийский маршрут экспорта нефти для Казахстана необходим
18 февраля 2025 г. 12:48
В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ в январе
В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ в январе
18 февраля 2025 г. 09:16
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
14 февраля 2025 г. 10:36
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
13 февраля 2025 г. 15:24
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi