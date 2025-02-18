Европейский биржевой индекс вырос до рекордных значений

Биржевой индекс Stoxx 600, включающий в себя акции 600 крупнейших компаний ЕС и Великобритании, вырос до рекордных значений в 555,42 пункта за счет увеличения стоимости акций оборонных предприятий.

Биржевой индекс Stoxx 600, включающий в себя акции 600 крупнейших компаний ЕС и Великобритании, вырос до рекордных значений в 555,42 пункта за счет увеличения стоимости акций оборонных предприятий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Как отмечают аналитики агентства, рост акций оборонных предприятий связан с новостями об увеличении расходов ЕС на закупку новых вооружений и с заявлением председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что инвестиции в оборону могут вывести из-под действия ограничений на государственные расходы стран ЕС.

В понедельник акции производителей вооружений выросли на 4,6%, что стало самым большим однодневным приростом стоимости с февраля 2022 года, во вторник акции прибавили еще 1%.

Акции итальянского концерна Leonardo сегодня выросли на 1,4%, шведского Saab AB - на 1%, британского BAE Systems - на 0,5%. Немецкий Thyssenkrupp, специализирующийся на производстве стали и станков, а также на судостроении, в понедельник прибавил 20% в стоимости акций, во вторник - еще на 2%.

Общий рост индекса Stoxx 600 мог бы быть еще более существенным, если бы не одновременное падение акций европейского IT-сектора, отмечает Reuters. В частности, акции французской корпорации Capgemini упали на 6,2% за один день.