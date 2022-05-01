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Европейские страны находятся под угрозой стагфляции

Европейские страны находятся под угрозой стагфляции Европейские страны оказалась под угрозой стагфляции - комбинации высоких темпов инфляции и снижения темпов экономического роста.
Финансы
1 мая 2022 г. 07:12
Европейские страны находятся под угрозой стагфляции

Европейские страны оказалась под угрозой стагфляции - комбинации высоких темпов инфляции и снижения темпов экономического роста.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно оценкам медиа, в первом квартале текущего года в 19 странах еврозоны ВВП вырос на 0,2% по сравнению с показателями предыдущего квартала. При этом уровень инфляции потребительских цен за апрель достиг 7,5%, что является самым высоким показателем за последние 25 лет.

По информации телеканала, в состояние стагфляции уже погрузилась Франция. По словам экспертов, скоро такая же учесть настигнет Германию, чья экономика является крупнейшей в регионе.

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