Европейские страны находятся под угрозой стагфляции

Европейские страны оказалась под угрозой стагфляции - комбинации высоких темпов инфляции и снижения темпов экономического роста.

Европейские страны оказалась под угрозой стагфляции - комбинации высоких темпов инфляции и снижения темпов экономического роста.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN .

Согласно оценкам медиа, в первом квартале текущего года в 19 странах еврозоны ВВП вырос на 0,2% по сравнению с показателями предыдущего квартала. При этом уровень инфляции потребительских цен за апрель достиг 7,5%, что является самым высоким показателем за последние 25 лет.

По информации телеканала, в состояние стагфляции уже погрузилась Франция. По словам экспертов, скоро такая же учесть настигнет Германию, чья экономика является крупнейшей в регионе.