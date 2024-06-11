Европейские инвесторы приобрели гособлигации Азербайджана

Английский банк, а также инвесторы из Польши начали активную деятельность на рынке государственных облигаций Азербайджана.

Английский банк, а также инвесторы из Польши начали активную деятельность на рынке государственных облигаций Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления ЗАО "Инвестиционная компания Pasha Capital" (андеррайтера размещения облигаций Министерства финансов) Джейхун Гаджиев.

"В настоящее время мы оказываем этим инвесторам посреднические услуги. И верим, что после того, как Национальный депозитный центр интегрирует свою платформу в международные депозитные центры, все больше иностранных инвесторов выйдут на азербайджанский рынок", - сказал он.