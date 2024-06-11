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Европейские инвесторы приобрели гособлигации Азербайджана

Европейские инвесторы приобрели гособлигации Азербайджана Английский банк, а также инвесторы из Польши начали активную деятельность на рынке государственных облигаций Азербайджана.
Финансы
11 июня 2024 г. 10:58
Европейские инвесторы приобрели гособлигации Азербайджана

Английский банк, а также инвесторы из Польши начали активную деятельность на рынке государственных облигаций Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления ЗАО "Инвестиционная компания Pasha Capital" (андеррайтера размещения облигаций Министерства финансов) Джейхун Гаджиев.

"В настоящее время мы оказываем этим инвесторам посреднические услуги. И верим, что после того, как Национальный депозитный центр интегрирует свою платформу в международные депозитные центры, все больше иностранных инвесторов выйдут на азербайджанский рынок", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Avropalı investorlar Azərbaycanın dövlət istiqrazlarını əldə edib

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