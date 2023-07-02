Европейские фонды потеряли в 2023 году около $27 млрд

Европейские фонды потеряли около $27 млрд за 2023 год, так как инвесторы все чаще пересматривают свои планы в пользу американских фондов.

Европейские фонды потеряли около $27 млрд за 2023 год, так как инвесторы все чаще пересматривают свои планы в пользу американских фондов.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.

Отмечается, что стабильный отток инвестиций наблюдается уже 16-ю неделю подряд, при этом Европа оказалась единственным крупным регионом, столкнувшимся с оттоком инвестиций в июне. Только за последние семь дней из европейских фондов вывели $4,6 млрд.

Экономисты объясняют это тем, что инвесторы отдают предпочтение фондам США, так как американская экономика кажется им более крепкой на фоне опасений снижения глобального экономического роста.