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Европейские фонды потеряли в 2023 году около $27 млрд

Европейские фонды потеряли в 2023 году около $27 млрд Европейские фонды потеряли около $27 млрд за 2023 год, так как инвесторы все чаще пересматривают свои планы в пользу американских фондов.
Финансы
2 июля 2023 г. 04:50
Европейские фонды потеряли в 2023 году около $27 млрд

Европейские фонды потеряли около $27 млрд за 2023 год, так как инвесторы все чаще пересматривают свои планы в пользу американских фондов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.

Отмечается, что стабильный отток инвестиций наблюдается уже 16-ю неделю подряд, при этом Европа оказалась единственным крупным регионом, столкнувшимся с оттоком инвестиций в июне. Только за последние семь дней из европейских фондов вывели $4,6 млрд.

Экономисты объясняют это тем, что инвесторы отдают предпочтение фондам США, так как американская экономика кажется им более крепкой на фоне опасений снижения глобального экономического роста.

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Версия на азербайджанском языке Avropa fondları 2023-cü ildə təxminən 27 milyard dollar itirib

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