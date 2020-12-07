Европейские фондовые биржи снижаются вслед за рынками Азии

Основным фактором, вызвавшим снижение в Азии, стали новости о новых санкциях США в отношении Китая, которые могут затронуть примерно 14 китайских чиновников

Основные европейские фондовые рынки в понедельник снижаются вслед за биржами Азии.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов.

Британский индекс FTSE 100 снижался на 0,2%, до 6 537,32 пункта, французский CAC 40 — на 0,94%, до 5 556,45 пункта, немецкий DAX — на 0,71%, до 13 203,25 пункта.

В понедельник европейские инвесторы разделяют пессимизм азиатских трейдеров. Так, основные индексы АТР закрылись преимущественно в минусе в пределах 1,2%. Основным фактором, вызвавшим снижение в Азии, стали новости о новых санкциях США в отношении Китая, которые могут затронуть примерно 14 китайских чиновников.

Участники торгов также обратили внимание на статистику по Германии. Так, объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в октябре вырос на 3,2% по сравнению с сентябрем. При этом ожидался рост показателя на 1,6%.

Главный экономист по еврозоне ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski) считает, что положительные данные по промпроизводству Германии не могли способствовать росту на европейских рынках, поскольку общее состояние экономики как региона, так и страны указывает на спад в четвертом квартале.

"Промышленное производство могло бы стать "ярким пятном" для экономики в четвертом квартале, однако, учитывая негативное влияние последних ограничительных мер на ожидания от экономики, сферу услуг и потребление, этот положительный промышленный импульс, на наш взгляд, не может быть достаточным, чтобы избежать двойной рецессии немецкой экономики", — цитирует экономиста газета Wall Street Journal.