Европейские банки выплатят акционерам €70 млрд по итогам года

По итогам 2023 года европейские банки выплатят акционерам в общей сложности около €70 млрд.

По итогам 2023 года европейские банки выплатят акционерам в общей сложности около €70 млрд.

Как передает Report , об этом заявил глава направления банковского надзора Европейского центрального банка (ЕЦБ) Андреа Энриа в интервью Bloomberg TV.

По его словам, банки Евросоюза в этом году были прибыльными, поэтому они планируют распределение доходов на уровне предыдущих лет.

Капитал 10 крупнейших банков ЕС, отмечает агентство, превышает объем средств, необходимый для регулятивных целей, более чем на €140 млрд. Энриа заявил, что ЕЦБ оценит, соответствуют ли выплаты акционерам траектории капитала банков.

Представитель регулятора предупредил, что банкам следует сохранять бдительность. Он заявил, что у ЕЦБ все еще вызывают опасения кредитные риски, особенно в сфере недвижимости, в том числе, коммерческой.