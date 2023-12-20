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Европейские банки выплатят акционерам €70 млрд по итогам года

Европейские банки выплатят акционерам €70 млрд по итогам года По итогам 2023 года европейские банки выплатят акционерам в общей сложности около €70 млрд.
Финансы
20 декабря 2023 г. 09:01
Европейские банки выплатят акционерам €70 млрд по итогам года

По итогам 2023 года европейские банки выплатят акционерам в общей сложности около €70 млрд.

Как передает Report, об этом заявил глава направления банковского надзора Европейского центрального банка (ЕЦБ) Андреа Энриа в интервью Bloomberg TV.

По его словам, банки Евросоюза в этом году были прибыльными, поэтому они планируют распределение доходов на уровне предыдущих лет.

Капитал 10 крупнейших банков ЕС, отмечает агентство, превышает объем средств, необходимый для регулятивных целей, более чем на €140 млрд. Энриа заявил, что ЕЦБ оценит, соответствуют ли выплаты акционерам траектории капитала банков.

Представитель регулятора предупредил, что банкам следует сохранять бдительность. Он заявил, что у ЕЦБ все еще вызывают опасения кредитные риски, особенно в сфере недвижимости, в том числе, коммерческой.

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Версия на английском языке European banks plan €70B in investor payouts

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