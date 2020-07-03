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Европейские банки создают новую платежную систему

Европейские банки создают новую платежную систему Европейская платежная инициатива будет направлена на прямые переводы с карты на карту
Финансы
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3 июля 2020 г. 11:14
Европейские банки создают новую платежную систему

В Европе 16 банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов создают новую систему мгновенного перевода платежей.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", Европейская платежная инициатива (EPI) будет направлена на прямые переводы с карты на карту (P2P). Система направлена на поддержку укрепления единого европейского рынка и призвана стать новым стандартным средством платежа для потребителей по всем типам транзакций.

«Существующие решения для цифровых платежей в Европе фрагментированы, и клиенты по-прежнему не могут везде платить в цифровой форме. EPI позволит расплачиваться в магазинах, в онлайне, снимать наличные в дополнение к существующим решениям для международных схем платежей»,— говорится в сообщении испанского банка BBVA.

EPI должна начать работу в 2022 году. Финансовые организации, объединившиеся для создания новой системы, призывают другие банки присоединиться к проекту.

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