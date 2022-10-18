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Европейские банки массово прекратили прием SWIFT-платежей из РФ

Европейские банки массово прекратили прием SWIFT-платежей из РФ На фоне ужесточения санкций против России европейские банки массово прекратили принимать SWIFT-переводы из российских банков.
Финансы
18 октября 2022 г. 06:28
Европейские банки массово прекратили прием SWIFT-платежей из РФ

На фоне ужесточения санкций против России европейские банки массово прекратили принимать SWIFT-переводы из российских банков.

Как передает Report, об этом написало издание "Известия" со ссылкой на кредитные организации.

Так, S-BANK начал блокировать такие операции с начала войны в Украине, а LHV Pank провел последний платеж из России в конце августа текущего года.

Издание пишет, что сейчас граждане России начали массово жаловаться на невозможность отправить SWIFT-переводы в европейские банки.

Средства возвращались банком обратно на счет. При чем это может занимать от двух до 26 дней. Также с клиента вычитали комиссию. По информации, иногда деньги просто "исчезали".

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