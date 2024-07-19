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Европейские акции упали на фоне глобального сбоя в системах Microsoft

Европейские акции упали на фоне глобального сбоя в системах Microsoft Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы резко снизились в пятницу, инвесторы следят за ситуацией в мире, вызванной сбоем в системах Microsoft.
Финансы
19 июля 2024 г. 12:36
Европейские акции упали на фоне глобального сбоя в системах Microsoft

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы резко снизились в пятницу, инвесторы следят за ситуацией в мире, вызванной сбоем в системах Microsoft.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 упал на 0,66%, до 510,64 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,75%, германский DAX - на 0,9%, французский CAC 40 - на 0,88%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,8% и 0,6% соответственно.

Значительная проблема на стороне Microsoft Corp. привела к перебоям в работе разных структур во многих странах мира. В частности, приостановили полеты крупнейшие американские авиакомпании, в том числе American Airlines, United Airlines и Delta. Ряд аэропортов в Европе, в том числе в Испании, Великобритании и Германии, сообщили о задержках авиарейсов. С техническими проблемами столкнулись и железнодорожные перевозчики в Великобритании.

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