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Европе грозит более сильная рецессия, чем в 2008 году

Европе грозит более сильная рецессия, чем в 2008 году Показатели в сфере предоставления кредитов банками показывает, что экономики стран Европы вошли в глубокую рецессию.
Финансы
1 августа 2023 г. 06:09
Европе грозит более сильная рецессия, чем в 2008 году

Показатели в сфере предоставления кредитов банками показывает, что экономики стран Европы вошли в глубокую рецессию.

Как передает Report, об этом пишет британское издание UnHerd.

Отмечается, что эта рецессия ожидается более бурной, нежели в предыдущий раз, в 2008-2009 годах. Ситуация будет отличаться тем, что тот финансовый кризис развивался постепенно, а наступающий может разрастаться стремительными темпами.

В коммерческом секторе объем спроса на кредиты находится на уровне исторического минимума, и этот факт вызывает тревогу, отмечается в публикации.

Вместе с тем, есть и признаки того, что рецессии в Европе нет. Так, показатели безработицы находятся на очень низком уровне.

"Одно ясно наверняка: согласно данным обзора банковского кредитования, положение у европейской экономики незавидное", - делает вывод автор.

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