Европарламент проголосовал за Лагард на пост главы ЕЦБ

Депутаты Европарламента (ЕП) абсолютным большинством голосов одобрили назначение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голосование состоялось во вторник на пленарном заседании в Страсбурге.

За назначение Лагард главой ЕЦБ проголосовали 394 депутата из 649. Ранее кандидатуру Лагард поддержал комитет ЕП по экономике и монетарным делам.

Теперь лидеры стран - членов ЕС на саммите 17-18 октября должны утвердить ее назначение.