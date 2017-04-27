Европа создает альтернативу МВФ

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Фонд спасения еврозоны, Европейский стабилизационный механизм (ESM) может быть в будущем реорганизован в Европейский валютный фонд.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом заявил сегодня в Европейском парламенте председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум.

"ESM, на мой взгляд, должен возглавить разработку, ведение переговоров и мониторинг будущих программ. Также ESM может в будущем иметь более широкий превентивный мандат в соответствии с МВФ, как МВФ делает это сейчас, развивая собственные отчеты по странам для обеспечения объективного макроэкономического анализа", - сказал он.